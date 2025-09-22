صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم جڑانوالہ میں محفل میلادالنبی ﷺ کا انعقاد

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم جڑانوالہ کے زیرِ اہتمام جشنِ عید میلادالنبی ﷺ کے سلسلے میں ایک پرنور محفلِ میلاد کا انعقاد کیا گیا جس میں سی ای او ملک شاہد رضا وسیر، اساتذہ اور اسٹاف نے شرکت کی۔

بچوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ نعتِ رسولِ مقبول ﷺ پیش کی جس سے محفل کا روح پرور سماں دوبالا ہو گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم ملک شاہد رضا وسیر نے کہا کہ حضور ﷺ کی آمد سے کائنات منور ہوئی، ظلم و ستم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا دور قائم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی اگر ہم تعلیماتِ مصطفوی اور سیرتِ طیبہ کو اپنالیں تو معاشرے میں سکون، عدل اور امن قائم ہو سکتا ہے ۔

 

