پنجاب میں ووکیشنل تعلیم کے فروغ کے لیے 5 ارب روپے مختص:خالد مسعود چودھری
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیئرمین پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل خالد مسعود چودھری نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت صوبے بھر میں ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔
تاریخ میں پہلی بار فنانس ڈیپارٹمنٹ کے بجٹ میں پانچ ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے جو صرف ووکیشنل اداروں کی بہتری، جدید سہولیات کی فراہمی اور ہنر مند افراد کی تیاری پر خرچ کی جائے گی۔یہ بات انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محفلِ میلاد مصطفی ﷺ اور اسناد تقسیم کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔