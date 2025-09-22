صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا ) معروف عالمِ دین مولانا طارق جمیل نے گزشتہ روز خان مارکی میں نائب تحصیل ناظم احمدپور سیال منصور حسین خان سیال، جمشید حیدر خان سیال کے بڑے بھائی اور علی حسنین۔۔۔

 عباس علی اور حسین رضا کے والد مرحوم اطہر حسین خان سیال (سابق وفاقی ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ) کی روح کے ایصالِ ثواب کے لیے منعقدہ قرآن خوانی و قل خوانی کے ختم پاک کے موقع پر تعزیتی بیان دیا۔مولانا طارق جمیل نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی۔ اس موقع پر مرحوم کے بڑے بیٹے علی حسنین کی دستار بندی بھی کی گئی اور اجتماعی دعا کے ساتھ محفل کا اختتام ہوا۔

 

