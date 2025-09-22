صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 4 ہزار سے زائد افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 4 ہزار سے زائد افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ضلع بھر میں عملی اقدامات جاری ہیں۔

 ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے ۔24گھنٹوں کے دوران پولیس نے ایپ کے ذریعے 4060 افراد جبکہ 3433 وہیکلز کو چیک کیا۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے کہا کہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا جا رہا ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو،سیلاب سے نقصانات کا سروے شروع،51ہزار صارفین کی بجلی بحال

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹس سکول قائم کرنیکا فیصلہ

حفاظتی بندوں کے شگاف فوری پُر کئے جائیں،عامر کریم خان

سیکرٹری زراعت کا ریلیف کیمپس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

ایم پی اے صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد،منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سے ملاقات

سیلاب متاثرین کی بحالی تک سہولتوں دینگے ، عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر