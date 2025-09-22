چنیوٹ:ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 4 ہزار سے زائد افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ضلع بھر میں عملی اقدامات جاری ہیں۔
ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے ۔24گھنٹوں کے دوران پولیس نے ایپ کے ذریعے 4060 افراد جبکہ 3433 وہیکلز کو چیک کیا۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے کہا کہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا جا رہا ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔