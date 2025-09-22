چنیوٹ:پولیس کا کریک ڈاؤن، 52 اشتہاری اور 36 عدالتی مفرور گرفتار
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سپیشل مہم جاری ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق رواں ماہ مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 52 اشتہاریوں اور 36 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملز موں میں 3 اشتہاری کیٹیگری \"اے \" کے شامل ہیں جو سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے ۔پولیس نے بتایا کہ ہیومن ریسورس اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ان خطرناک ملزمان کو گرفتار کیا گیا جو راہزنی، چوری، ضرر اور دیگر مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ۔ڈی پی او نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جا رہا ہے ، اور اس مقصد کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں تاکہ تمام اشتہاریوں کی گرفتاری یقینی بنائی جا سکے ۔