چنیوٹ:ٹریکٹر ٹرالی اور موٹرسائیکل میں تصادم، خاتون جاں بحق

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ٹریکٹر ٹرالی اور موٹرسائیکل میں تصادم، خاتون جاں بحق

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اڈا پٹھان کوٹ کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور موٹرسائیکل میں خوفناک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔

ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب موٹرسائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی آپس میں ٹکرا گئے ۔ حادثے کے نتیجے میں موٹرسائیکل پر سوار 35 سالہ عظمیٰ زوجہ اسلم علی موقع پر ہی دم توڑ گئی جبکہ موٹرسائیکل ڈرائیور 37 سالہ ولایت ولد محمد ساکن جھنگ شدید زخمی ہوگیا۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد زخمی اور جاں بحق خاتون کو ہسپتال منتقل کیا گیا، بعد ازاں میت ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔

 

