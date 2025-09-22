صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10سالہ بچے سے بد فعلی ، اوباش نوجوان کے خلاف مقد مہ درج

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ صدر پولیس نے 10سالہ بچے سے زبردستی بد فعلی کے الزام میں اوباش نوجوان کے خلاف مقد مہ درج کیا ہے۔۔۔

نواحی چک نمبر391ج ب ( کینتھاں) کی ریائشی مسماۃ (ر) نے مقد مہ درج کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس کا 10سالہ بیٹا(ن ) اپنے نانا کے گھر سے واپس آرہا تھا ، اس دوران راستہ میں گھات لگائے گاؤں کانوجوان راحیل اسے ورغلا کر قریبی باغ میں لے گیا ،جہاں اس نے بچے کے ساتھ زبردستی بد فعلی کی ،چنانچہ پولیس نے نوجوان کے خلاف مقد مہ درج کر لیا ہے ۔

 

