اطاعتِ رسول ہی محبتِ رسول ہے ، ڈاکٹر امجد علی
پینسرہ (نمائندہ دنیا ) جماعت اسلامی پی پی 107 کے زیر اہتمام چک نمبر 241 چینچل والا میں سیرت النبی ﷺ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں نوجوان مذہبی سکالر ڈاکٹر امجد علی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اطاعتِ رسول ہی اصل میں محبتِ رسول ہے۔
کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، مال اور ہر چیز سے زیادہ نبی کریم ﷺ سے محبت نہ کرے ، اور حقیقی محبت رسول ﷺ یہی ہے کہ آپ ﷺ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ رشتہ داروں کے حقوق سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں ادا کرنے چاہئیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہایت اہم ہے ۔ رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھا جائے ، لین دین اور ناپ تول میں انصاف کیا جائے ، جبکہ بہن بھائیوں کو ان کا وراثتی حق دینا شریعت کا بنیادی تقاضا ہے ۔اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنما رانا اکرام اللہ، میاں افضل، محمد یوسف رحمانی، نعیم احسان اور سمیع اللہ بھی موجود تھے ۔