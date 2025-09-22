صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اطاعتِ رسول ہی محبتِ رسول ہے ، ڈاکٹر امجد علی

  • فیصل آباد
اطاعتِ رسول ہی محبتِ رسول ہے ، ڈاکٹر امجد علی

پینسرہ (نمائندہ دنیا ) جماعت اسلامی پی پی 107 کے زیر اہتمام چک نمبر 241 چینچل والا میں سیرت النبی ﷺ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں نوجوان مذہبی سکالر ڈاکٹر امجد علی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اطاعتِ رسول ہی اصل میں محبتِ رسول ہے۔

کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، مال اور ہر چیز سے زیادہ نبی کریم ﷺ سے محبت نہ کرے ، اور حقیقی محبت رسول ﷺ یہی ہے کہ آپ ﷺ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ رشتہ داروں کے حقوق سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں ادا کرنے چاہئیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہایت اہم ہے ۔ رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھا جائے ، لین دین اور ناپ تول میں انصاف کیا جائے ، جبکہ بہن بھائیوں کو ان کا وراثتی حق دینا شریعت کا بنیادی تقاضا ہے ۔اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنما رانا اکرام اللہ، میاں افضل، محمد یوسف رحمانی، نعیم احسان اور سمیع اللہ بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سٹریٹ لائٹس خراب،وارداتوں میں اضافہ

پاک سعودی معاہدہ سے خطے میں استحکام آئیگا :وزیر بلدیات

سیاسی و دینی جدوجہد کیلئے ہتھیار اٹھانا بغاوت:زاہد الراشدی

سمبڑیال:منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عملے پر حملہ

الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم

ڈی پی آئی کالجز ا نصر اظہر کا گورنمنٹ گریجوایٹ کالج ڈسکہ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر