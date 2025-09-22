جھنگ اندھے قتل کا سراغ مل گیا 3 سفاک ملزم گرفتار
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اندھے قتل کو نہ صرف بروقت ٹریس کیا بلکہ اس میں ملوث ملز موں کو بھی گرفتار کر لیا۔
17 ستمبر کو تھانہ شورکوٹ سٹی کے علاقہ میں کپاس کی فصل سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ مقتول کی شناخت نیئر ولد حق نواز قوم کوڈھن کے نام سے ہوئی، جسے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے اور مقدمہ درج کر کے جدید و روایتی تفتیشی طریقے بروئے کار لاتے ہوئے ملز موں تک رسائی حاصل کر لی۔کرائم سین سے برآمد ہونے والے چاقو، چابیاں اور موٹرسائیکل نے کیس کی گتھی سلجھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تفتیش کے دوران قتل میں ملوث تینوں ملزمان عابد، عرفان اور حسن کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملز موں نے نازیبا ویڈیو کے تنازع پر مقتول کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے اس موقع پر کہا کہ جھنگ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی اور سنگین جرائم میں ملوث عناصر کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔