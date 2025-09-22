علاقے سے جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے : ثاقب ریاض
پینسرہ (نمائندہ دنیا )ایس ایچ او تھانہ ایئرپورٹ ثاقب ریاض مہیس نے کہا ہے کہ علاقے سے جرائم کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے ، معاشرے کو ہر صورت امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔
ایس پی اقبال ٹاؤن حافظ سعید کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے ۔ منشیات فروشوں، جواریوں اور شرپسند عناصر کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ معاشرے کی تباہی کا باعث بننے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے انچارج انویسٹی گیشن آفیسر حاجی اقبال فرید کے ہمراہ ‘‘دنیا’’ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔