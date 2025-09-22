نادرا دفاتر کے باہر عوام کی سہولت کیلئے معلوماتی کاؤنٹر قائم کرنے کا مطالبہ
پیرمحل (نمائندہ دنیا )پیرمحل سمیت ضلع بھر کے نادرا اور پاسپورٹ دفاتر کے باہر غریب اور ان پڑھ عوام کی سہولت کے لیے معلوماتی کاؤنٹر قائم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔
نادرا سنٹرز پر شناختی کارڈ یا دیگر دستاویزات بنانے کے لیے آنے والے دیہاڑی دار مزدور اور ان پڑھ افراد گھنٹوں قطار میں دھوپ اور گرمی میں انتظار کرتے ہیں۔ جب ان کا نمبر آتا ہے تو اکثر اوقات انہیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ فلاں کاغذ کم ہے یا والدین کو ساتھ لانا ضروری ہے ۔سائلین کا کہنا ہے کہ وہ دیہاڑی چھوڑ کر، کرایہ خرچ کرکے اور دور دراز سے آکر لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔، لیکن اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہے ۔اس موقع پر خدمت خلق کے صدر حمزہ وحید نے چیئرمین نادرا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر نادرا دفتر کے باہر ایک معلوماتی کاؤنٹر قائم کیا جائے ۔، جہاں سائلین کے کاغذات قطار میں لگنے سے پہلے چیک کیے جائیں تاکہ عوام کو گھنٹوں انتظار کے بعد پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔