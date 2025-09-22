صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی اور ٹیم پر حملہ، 15نامزد، 90نامعلوم افراد پر مقدمہ

  • فیصل آباد
اے سی اور ٹیم پر حملہ، 15نامزد، 90نامعلوم افراد پر مقدمہ

پیرمحل (نمائندہ دنیا )سندیلیانوالی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل ذوالفقار صابر کی قیادت میں اینٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حملہ کر دیا گیا۔

ذرائع کے مطابق مستنصر ریاض عرف نامی سمیت 15 افراد کو نامزد جبکہ 80 سے 90 نامعلوم افراد کو بھی مقدمے میں شامل کیا گیا ہے ۔ ملز موں نے آپریشن کے دوران اسسٹنٹ کمشنر اور عملہ کے ساتھ مزاحمت کی، سڑک بلاک کر دی اور سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔محمد ممتاز سب انسپکٹر نے عمران عباس تحصیلدار پیرمحل کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔واقعہ کے بعد انتظامیہ کے خلاف سندیلیانوالی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ انتظامیہ اور تاجران کے درمیان تجاوزات کے معاملے پر تنازعہ شدت اختیار کر گیا تھا

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی مزدوروں کیلئے بڑ ے پیمانے پر فلاحی منصوبو ں کا اعلان

خستہ حال سڑکیں شہریوں کیلئے عذاب بن گئیں

آئی جی کا پولیس میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ،ڈی آئی جی اور3ایس ایس پیز کو ہٹانے کی سفارش

ایم کیو ایم والوں کو وژن ٹھیک کرنے کی ضرورت،میئر

غزہ کے مسلمانوں پر مظالم پوری دنیا کیلئے لمحہ فکریہ،پیما

ٹرمپ کی بگرام ائربیس کے حوالے سے دھمکیاں قابل مذمت،اسد بھٹو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر