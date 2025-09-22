اے سی اور ٹیم پر حملہ، 15نامزد، 90نامعلوم افراد پر مقدمہ
پیرمحل (نمائندہ دنیا )سندیلیانوالی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل ذوالفقار صابر کی قیادت میں اینٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حملہ کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق مستنصر ریاض عرف نامی سمیت 15 افراد کو نامزد جبکہ 80 سے 90 نامعلوم افراد کو بھی مقدمے میں شامل کیا گیا ہے ۔ ملز موں نے آپریشن کے دوران اسسٹنٹ کمشنر اور عملہ کے ساتھ مزاحمت کی، سڑک بلاک کر دی اور سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔محمد ممتاز سب انسپکٹر نے عمران عباس تحصیلدار پیرمحل کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔واقعہ کے بعد انتظامیہ کے خلاف سندیلیانوالی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ انتظامیہ اور تاجران کے درمیان تجاوزات کے معاملے پر تنازعہ شدت اختیار کر گیا تھا