بیٹیاں کسی سے کم نہیں، تعلیم کے ذریعے وقار بڑھا رہیں: ازکا سحر
تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ ازکا سحر نے کہا ہے کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں، وہ تعلیم کے ذریعے معاشرے کا وقار بڑھا رہی ہیں۔
وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں جس میں انٹرمیڈیٹ فیصل آباد بورڈ کے امتحانات میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی مقامی طالبہ کو کیش انعام دیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے طالبہ کو مستقبل کے کیریئر کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی اور والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بیٹیوں کی کامیابی ہمارے لیے باعثِ فخر ہے ۔تقریب میں تاندلیانوالہ کی علم و آگہی سے وابستہ شخصیات سید مصعب غزنوی اور رائے علی شان بھی موجود تھے جنہوں نے طالبہ کی کامیابی کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کی محنت ہی کی بدولت ملک کا روشن مستقبل ہے ۔