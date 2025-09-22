صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف کمالیہ:میاں افتخار عارف چیئرپرسن سٹوڈنٹس مینٹورشپ پروگرام مقرر

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )یونیورسٹی آف کمالیہ میں معروف ادبی و سماجی شخصیت میاں افتخار عارف کو چیئرپرسن سٹوڈنٹس مینٹورشپ پروگرام تعینات کیا گیا ہے۔

عوامی حلقوں نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب کے اس اقدام کو بصیرت افروز اور شاندار فیصلہ قرار دیتے ہوئے سراہا ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ میاں افتخار عارف ایک ایسی علمی و ادبی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تعلیم، تحقیق، ادب اور سماجی خدمات کے لیے وقف کیا۔ ان کی شخصیت علم و دانش کی روشنی سے مزین ہے اور وہ نوجوان نسل کی رہنمائی کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔رائے عامہ کے مطابق میاں افتخار عارف کے وسیع علمی مقام اور حلقۂ احباب سے نہ صرف طلبہ بلکہ یونیورسٹی اور پورا علاقہ فیض یاب ہوگا۔ ان کی قیادت میں سٹوڈنٹس مینٹورشپ پروگرام کے ذریعے طلبہ کو مثبت سمت میں رہنمائی ملے گی، ان کی تعلیمی و فکری صلاحیتیں پروان چڑھیں گی اور ساتھ ہی اخلاقی و سماجی تربیت بھی حاصل ہوگی۔یہ پروگرام نوجوانوں کے لیے نہ صرف ایک پلیٹ فارم ثابت ہوگا بلکہ مستقبل کے معماروں کی زندگیوں میں نئی راہیں روشن کرے گا۔

 

