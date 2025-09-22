صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف کمالیہ کا وژن ڈگری کے ساتھ عملی سکلز بھی وائس چانسلر ڈاکٹر یاسر نواب

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وائس چانسلر یونیورسٹی آف کمالیہ پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کا مقصد صرف ڈگری دینا نہیں بلکہ طلبہ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ایجوکیشن کے ساتھ عملی سکلز فراہم کرنا ہے۔۔۔

 تاکہ کوئی بھی فارغ التحصیل نوجوان بیروزگار نہ رہے ۔صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف کمالیہ میں مختلف پروگرامز میں داخلے جاری ہیں جن میں بزنس ایڈمنسٹریشن، اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس، ای کامرس اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فزکس، کیمسٹری، انگلش، ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائن، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، سائیکالوجی، اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس اور بائیو کیمسٹری شامل ہیں۔

 

