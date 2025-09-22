صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوٹلوں میں ناقص گھی کا استعمال، شہری بیمار، فوڈ اتھارٹی خاموش

  • فیصل آباد
ہوٹلوں میں ناقص گھی کا استعمال، شہری بیمار، فوڈ اتھارٹی خاموش

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ شہر اور گردونواح میں ہوٹلوں اور کھانے پینے کے مراکز پر ناقص، غیر معیاری اور بدبودار گھی کا استعمال معمول بن چکا ہے ۔ کھلی فضا میں قائم باورچی خانوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کے باعث شہری آلودہ کھانے کھا کر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔

ہوٹل مالکان کھانے کی تیاری میں ناقص اور غیر معیاری گھی استعمال کر رہے ہیں جبکہ بس اسٹاپس اور گلی محلوں میں فروخت ہونے والی تلی ہوئی اشیاء میں نہ صرف بدبودار گھی بلکہ سڑکوں کی گرد و غبار بھی شامل ہو جاتی ہے ۔ بیشتر ہوٹلوں کے باورچی خانے غسل خانوں اور لیٹرینوں کے قریب قائم ہیں، جہاں صفائی کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں۔ کھانے کی تیاری سے برتنوں کی دھلائی تک تمام عمل میں حفظان صحت کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق محکمہ صحت اور متعلقہ ادارے ہوٹل مالکان کے خلاف محض فرضی کارروائی تک محدود ہیں جبکہ فوڈ اتھارٹی کے ذمہ داران نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے ۔ اس غفلت کے باعث شہری آنتوں اور معدے کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس جیسے خطرناک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔عوامی حلقوں نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہوٹلوں اور کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ شہریوں کو مضر صحت کھانوں سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی مزدوروں کیلئے بڑ ے پیمانے پر فلاحی منصوبو ں کا اعلان

خستہ حال سڑکیں شہریوں کیلئے عذاب بن گئیں

آئی جی کا پولیس میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ،ڈی آئی جی اور3ایس ایس پیز کو ہٹانے کی سفارش

ایم کیو ایم والوں کو وژن ٹھیک کرنے کی ضرورت،میئر

غزہ کے مسلمانوں پر مظالم پوری دنیا کیلئے لمحہ فکریہ،پیما

ٹرمپ کی بگرام ائربیس کے حوالے سے دھمکیاں قابل مذمت،اسد بھٹو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر