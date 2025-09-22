ہوٹلوں میں ناقص گھی کا استعمال، شہری بیمار، فوڈ اتھارٹی خاموش
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ شہر اور گردونواح میں ہوٹلوں اور کھانے پینے کے مراکز پر ناقص، غیر معیاری اور بدبودار گھی کا استعمال معمول بن چکا ہے ۔ کھلی فضا میں قائم باورچی خانوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کے باعث شہری آلودہ کھانے کھا کر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔
ہوٹل مالکان کھانے کی تیاری میں ناقص اور غیر معیاری گھی استعمال کر رہے ہیں جبکہ بس اسٹاپس اور گلی محلوں میں فروخت ہونے والی تلی ہوئی اشیاء میں نہ صرف بدبودار گھی بلکہ سڑکوں کی گرد و غبار بھی شامل ہو جاتی ہے ۔ بیشتر ہوٹلوں کے باورچی خانے غسل خانوں اور لیٹرینوں کے قریب قائم ہیں، جہاں صفائی کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں۔ کھانے کی تیاری سے برتنوں کی دھلائی تک تمام عمل میں حفظان صحت کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق محکمہ صحت اور متعلقہ ادارے ہوٹل مالکان کے خلاف محض فرضی کارروائی تک محدود ہیں جبکہ فوڈ اتھارٹی کے ذمہ داران نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے ۔ اس غفلت کے باعث شہری آنتوں اور معدے کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس جیسے خطرناک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔عوامی حلقوں نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہوٹلوں اور کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ شہریوں کو مضر صحت کھانوں سے محفوظ رکھا جا سکے ۔