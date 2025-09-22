جھنگ:مہنگائی مافیا بے قابو، آٹا، دالیں، گھی غریب کی پہنچ سے باہر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ اور گردونواح میں خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ کھانے پینے کی اشیاء خصوصاً آٹا، دالیں، گھی، چینی، سبزیاں اور پھل غریب اور متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں۔
شہریوں نے بتایا کہ پھلوں کے ریٹ سرکاری نرخ نامے سے چار گنا زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ دکاندار مافیا نے اپنی مرضی کے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں۔ مہنگائی کے اس طوفان کے باعث غریب آدمی سبزی اور دال خریدنے سے بھی قاصر ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس صرف کاغذی کارروائی تک محدود ہیں، جبکہ شہر بھر میں نہ تو سرکاری نرخ نامے نمایاں طور پر آویزاں کیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل درآمد ہوتا ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر جھنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پرائس کنٹرول کے نظام کو مؤثر بنایا جائے اور سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ عوام مہنگائی کے بوجھ سے کچھ ریلیف حاصل کر سکیں۔