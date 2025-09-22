جھنگ:سنوکر کلب ،کیرم بورڈ،پپ جی گیم کے اڈے کھل گئے
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پولیس اور انتظامیہ کی ناک تلے شہر بھر میں سنوکر کلب، کیرم بورڈ اور پب جی گیم کے اڈے کھل گئے ہیں جہاں نوجوان نسل تیزی سے جوئے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ ان اڈوں کی سرپرستی پولیس اہلکاروں اور بعض مقامی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کی جا رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق ضلع بھر میں ہر قسم کے جوئے کے اڈے قائم ہیں، جن میں سنوکر کلب، کیرم بورڈ، پب جی گیم، کرکٹ، ڈالر اور بٹ کوائن سمیت سونا اور چاندی پر بھی جدید طرز کے سٹے جاری ہیں۔ ان غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو چکے ہیں اور شہریوں کے کروڑوں روپے جواری ہڑپ کر چکے ہیں۔شہریوں کے مطابق صرافہ بازار میں سونا اور چاندی پر جوا ہوتا ہے ، جبکہ ریل بازار، عالم مارکیٹ، انارکلی بازار چوک اور دیگر مقامات کو جوئے کے مراکز بنا دیا گیا ہے ۔ اسی طرح کرکٹ پر جوا محلہ بھبھرانہ، تالاب کمیٹی گراؤنڈ کی بیک سائیڈ، لوہارا والا بازار اور جھنگ بازار میں عام ہے لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع بھر میں قائم جوئے کے تمام اڈے فوری طور پر بند کیے جائیں اور ان کی سرپرستی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ نوجوان نسل کو تباہی سے بچایا جا سکے ۔