فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 10 ہزار لٹر جعلی دودھ برآمد، سپلائر گرفتار

  • فیصل آباد
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 10 ہزار لٹر جعلی دودھ برآمد، سپلائر گرفتار

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی زیرِ نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جعلی دودھ سپلائی کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔

کارروائی کے دوران 10 ہزار لٹر سے زائد ناقص اور مضرِ صحت دودھ تلف کر دیا گیا، گاڑی ضبط، مقدمہ درج اور سپلائر کو گرفتار کر لیا گیا۔ذرائع کے مطابق گاڑی میں جعلی دودھ سپلائی کیا جا رہا تھا جسے موٹروے انٹرچینج پر 6 گھنٹے کی طویل ریکی کے بعد پکڑا گیا۔ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ میں دودھ میں پاؤڈر اور دیگر مضرِ صحت اجزا کی ملاوٹ ثابت ہوئی۔ سپلائر نے بھی اعتراف کیا کہ دودھ میں ملاوٹ کر کے صارفین کو دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز یاسر مشتاق نے کہا کہ صارفین کو مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دودھ کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور ملاوٹ مافیا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دودھ سپلائرز کو قوانین پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور مقدمات کی بھرپور پیروی ہوگی۔یاسر مشتاق نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مشکوک اشیاء کی فروخت کی صورت میں فوڈ اتھارٹی کو فوری اطلاع دیں تاکہ معاشرے کو ملاوٹ جیسے ناسور سے پاک کیا جا سکے ۔

 

