اشتہاریوں کی گرفتاری میں ناکامی ، پلان بی پر عمل درآمد تیز
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) اشتہاری ملز موں کی گرفتاری میں ناکامی کے بعد پولیس نے پلان بی پر عمل درآمد تیز کردیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دو درجن سے زائد چھاپے مارے گئے تاہم مطلوبہ ملزم گرفت میں نہ آ سکے۔
ذرائع کے مطابق پولیس نے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے اشتہاریوں کے اہلخانہ اور قریبی سہولت کاروں کو نشانہ بنانا شروع کردیا ہے ۔ مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران ملزمان کی عدم موجودگی پر ان کے اہلخانہ اور دوستوں کو حراست میں لے لیا گیا، جن سے یہ پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ آیا وہ اشتہاریوں کو چھپانے یا انہیں راشن اور مالی مدد فراہم کرنے میں ملوث ہیں یا نہیں۔ان کارروائیوں نے شہر میں نئی بحث کو جنم دیا ہے ۔ مقامی حلقوں نے پولیس کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بلاوجہ اہلخانہ کو ہراساں کرنے سے گریز کیا جائے ۔ادھر پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کسی بھی اشتہاری کو سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے ۔ شہری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس کارروائیوں میں انصاف کے تقاضے ہر صورت ملحوظ رکھے جائیں۔