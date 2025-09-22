امن ترقی کی بنیاد ، رواداری کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھ سکتی:ڈاکٹر ذوالفقار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں امن کا عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی ہدایت پر شعبہ رورل سوشیالوجی کے زیر اہتمام سیمینار بعنوان امن کا فروغ اور تنوع کی سماجی قبولیت منعقد ہوا۔
اپنے پیغام میں ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ امن ترقی کی بنیاد ہے ، کوئی بھی قوم رواداری اور احترام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے زور دیا کہ اجتماعی سطح پر مکالمے اور مساوی مواقع کو فروغ دے کر ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جہاں ہم آہنگی اور سکون ہو۔ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر بابر شہباز نے کہا کہ مساوی حقوق ہی انصاف پسند معاشرے کی بنیاد ہیں۔ ان کے مطابق تنازعات کے خاتمے کیلئے رواداری اور ہم آہنگی ناگزیر ہے ۔چیئرپرسن شعبہ ڈاکٹر صدف محمود نے اپنے خطاب میں اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان اقدار کے بغیر کوئی معاشرہ حقیقی معنوں میں پائیدار امن اور ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کی ڈاکٹر انسا جمشید نے کہا کہ بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور سخت رویوں کی وجہ سے دنیا بھر میں امن متاثر ہو رہا ہے ، جبکہ جمشید گل نے کہا کہ مکالمہ اختلافات کے خاتمے اور مسائل کے حل کا ایک مؤثر ذریعہ ہے ۔