فلاح پارٹی کا پاک، سعودیہ دفاعی معاہدے پر خیرمقدم
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) فلاح پارٹی نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے برادر ممالک سمیت پورے خطے کے امن، استحکام اور سلامتی کے لیے سنگ میل قرار دیا ہے۔
یہ بات چیئرمین فلاح پارٹی ایڈووکیٹ محمد رمضان مغل، سینئر وائس چیئرمین سید آفتاب عظیم بخاری، سیکرٹری جنرل سید راشد علی گردیزی، شیخ محمد علی، چودھری ضمیر گجر، صدر پنجاب شمالی قاضی عبدالصبور ہاشمی، جنرل سیکرٹری پنجاب شمالی محمد رفیق لودھی، سید نعیم بخاری ایڈووکیٹ و دیگر رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہی۔انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ صرف دو ممالک تک محدود نہ رہے بلکہ پوری اسلامی دنیا کے اتحاد اور تقویت کا ذریعہ بنے گا۔ ایسے اقدامات مسلم ممالک کے درمیان باہمی تعاون، یکجہتی اور امن و ترقی کے وژن کو فروغ دیں گے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ پاک فوج کا حرمین شریفین کا محافظ بننا پوری قوم کے لیے سعادت کی بات ہے اور مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان کے دل میں مرمٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے ۔پارٹی رہنماؤں نے اسلامی ممالک کے سربراہان سے مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر فعال کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں نے مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے ۔