پاک، سعودیہ معاہدہ اہم سنگِ میل ہے : مرکزی جمعیت اہلحدیث
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان نے پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی دفاعی معاہدے کو دونوں برادر ممالک کے تعلقات میں سنگِ میل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔
ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی، ضلعی ناظم قاری محمد ارشد، چودھری حبیب اللہ عطار اور خالد محمود اعظم آبادی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والا یہ تاریخ ساز معاہدہ نہ صرف عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کرے گا بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد اور تحفظ کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔رہنماؤں نے کہا کہ حرمین شریفین اور روضہ رسول ﷺ کی حفاظت سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ اعزاز پاکستانی فوج کو حاصل ہونا پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے پر سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان، وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، وزیراعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر مبارک باد کے مستحق ہیں۔