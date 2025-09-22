جھنگ:رہائشی علاقوں میں منی پٹرول پمپ ، انتظامیہ خاموش
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جھنگ میں رہائشی علاقوں اور گردونواح کی آبادیوں میں قائم درجنوں منی پٹرول پمپ انسانی جانوں کے لیے سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی غفلت کے باعث یہ غیر قانونی کاروبار تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔۔۔
لیکن حکام ائیر کنڈیشنڈ دفتروں میں بیٹھ کر عوامی مسائل سے لاتعلق ہیں اور دفاتر میں 11 بجے سے پہلے پہنچنے کی زحمت بھی نہیں کرتے ۔عوامی شکایات کے مطابق یہ منی پٹرول پمپ بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے کام کر رہے ہیں، جہاں نہ صرف پیمانے چیک نہیں کیے جاتے بلکہ ہر پمپ کا پیمانہ مختلف ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایجنسیاں کھلے عام بچوں کو بھی پٹرول فروخت کر رہی ہیں، جس سے حادثات کے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔اہلیانِ جھنگ نے ڈپٹی کمشنر اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی منی پٹرول پمپ ختم کیے جائیں اور ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ممکنہ حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔