چنیوٹ:ملاوٹ مافیا کیخلاف ایکشن، متعدد فوڈ پوائنٹس کو جر مانے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں کارروائیاں کرتے ہوئے 42 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 109 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی۔کارروائی کے دوران متعدد فوڈ پوائنٹس کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹسز جاری کئے گئے جبکہ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 82 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ دودھ کی ناقص کوالٹی پر ملک شاپس جبکہ صفائی کے ناقص انتظامات پر میٹ شاپس کو بھاری جرمانے کیے گئے ۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 2 کلو ایکسپائرڈ مصنوعات، 5 کلو گلے سڑے پھل اور ایک کلو ممنوعہ اجزاء موقع پر تلف کر دئیے ۔