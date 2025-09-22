صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں سالانہ محفلِ میلاد النبیؐ کا انعقاد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں سالانہ محفلِ میلاد النبیؐ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد ہوئی۔ محفل میں ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ میاں عامر، ڈاکٹر حبیب بٹر، ڈاکٹر عمران ظہیر، ڈاکٹر آصف ورک، حاجی سلیم سمیت ہسپتال کے دیگر ڈاکٹرز، عملہ اور معزز مہمانوں نے بھرپور شرکت کی۔

محفل کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا جس کے بعد نعتِ رسول مقبولؐ پیش کی گئی۔ نعت خواں حضرات نے اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جس سے محفل میں موجود شرکاء پر روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔اس موقع پر مقررین نے سیرتِ طیبہؐ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میلاد النبیؐ دراصل حضورؐ سے اپنی والہانہ محبت کے اظہار اور آپؐ کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے ۔آخر میں ملکی سلامتی، امتِ مسلمہ کی یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

