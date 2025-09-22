صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ روڈ پر ڈی سلٹنگ کروانے کی ہدایت

  • فیصل آباد
کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ روڈ پر ڈی سلٹنگ کروانے کی ہدایت

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ روڈ پر مین ہولز اوپن کروانے ا ور تعمیر کے ساتھ ڈی سلٹنگ کی ہدایت کی ہے۔

اس ضمن میں انہوں نے کمشنر کمپلیکس کی بیک سائیڈ روڈ کا وزٹ کیا اور ڈائریکٹر آپریشنز کو ہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر ڈی ایم ڈی انجینئرنگ ثاقب رضا ، ڈائریکٹر آپریشنز ویسٹ مخدوم بابر و دیگر بھی موجود تھے ۔ اپنے وزٹ کے دوران ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا کہ کمشنر فیصل آباد کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن مذکورہ روڈ کی تعمیر شروع کر رہی ہے اوراس دوران واسا اور ایم سی ایف کے مابین بھرپور کوارڈی نیشن ہونی چا ہیے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ سڑک کی تعمیر کے دوران واسا افسر مین ہولز کو اوپن کریں اور مناسب طریقے سے مین ہولز کی تعمیر مکمل کروائی جائے جبکہ اس سیوریج لائن کی بھرپور ڈی سلٹنگ ہونی چا ہیے ۔ ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ جاری کردہ تمام ہدایات پر مکمل عمل درآمد کیا جائے اور اس صورت کوئی غفلت یا لاپرواہی ناقابل قبول ہوگی کیونکہ شہریوں کو نکاسی آب کی بہترین سروسز کی فراہمی مشن ہے جس کے لئے تمام وسائل بروئے لائے جارہے ہیں

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری قیمتوں پر کھادوں کی دستیابی کیلئے ذخیرہ اندوزوں ، سمگلروں کیخلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

آٹے کے نرخ کنٹرول نہ ہو سکے ، میدہ بھی مہنگا

کمشنر نے الیکٹروبس پر پتھراؤ کرنے کی رپورٹ طلب کر لی

قومی مہم برائے انسداد سرویکل کینسر کے اہداف پر غور کیلئے اہم اجلاس

اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل کا گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سکول کا دورہ

منافع خوری،ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جا ئیگی ، شیریں گل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر