کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ روڈ پر ڈی سلٹنگ کروانے کی ہدایت
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ روڈ پر مین ہولز اوپن کروانے ا ور تعمیر کے ساتھ ڈی سلٹنگ کی ہدایت کی ہے۔
اس ضمن میں انہوں نے کمشنر کمپلیکس کی بیک سائیڈ روڈ کا وزٹ کیا اور ڈائریکٹر آپریشنز کو ہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر ڈی ایم ڈی انجینئرنگ ثاقب رضا ، ڈائریکٹر آپریشنز ویسٹ مخدوم بابر و دیگر بھی موجود تھے ۔ اپنے وزٹ کے دوران ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا کہ کمشنر فیصل آباد کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن مذکورہ روڈ کی تعمیر شروع کر رہی ہے اوراس دوران واسا اور ایم سی ایف کے مابین بھرپور کوارڈی نیشن ہونی چا ہیے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ سڑک کی تعمیر کے دوران واسا افسر مین ہولز کو اوپن کریں اور مناسب طریقے سے مین ہولز کی تعمیر مکمل کروائی جائے جبکہ اس سیوریج لائن کی بھرپور ڈی سلٹنگ ہونی چا ہیے ۔ ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ جاری کردہ تمام ہدایات پر مکمل عمل درآمد کیا جائے اور اس صورت کوئی غفلت یا لاپرواہی ناقابل قبول ہوگی کیونکہ شہریوں کو نکاسی آب کی بہترین سروسز کی فراہمی مشن ہے جس کے لئے تمام وسائل بروئے لائے جارہے ہیں