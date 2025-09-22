صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سیلابی نقصانات کے تخمینے کیلئے 23 ٹیمیں تشکیل

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر فیصل آباد میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا درست تخمینہ لگانے کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کی، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا موسیٰ، پاک فوج، فیسکو، محکمہ زراعت اور اربن یونٹ کے افسروں نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا درست اور جامع تخمینہ لگانا نہایت ضروری ہے تاکہ متاثرین کی بحالی اور امدادی اقدامات میں کوئی کمی نہ رہے ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا موسیٰ اس حوالے سے فوکل پرسن کے طور پر ذمہ داریاں انجام دیں گے ۔ مزید یہ کہ 23 ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر نقصانات کی رپورٹ تیار کریں گی اور ضلعی انتظامیہ کو پیش کریں گی۔ ان ٹیموں میں پاک فوج، ریونیو، زراعت اور اربن یونٹ کے نمائندے شامل ہوں گے تاکہ ہر پہلو کا درست اندازہ لگایا جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے ٹیموں کی سکیورٹی کے حوالے سے بھی مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت دی اور واضح کیا کہ متاثرہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔

 

