باڈی بلڈرز، کھلاڑیوں میں ممنوعہ سٹیرائیڈز کا استعمال بڑھ گیا، محکمہ صحت اور محکمہ کھیل خاموش
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)باڈی بلڈرز کبڈی کھلاڑیوں اور ایتھلیٹس میں مضر صحت ممنوعہ سٹیرائیڈز کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ گیا محکمہ صحت اور محکمہ کھیل خاموش تماشائی کا کردار ادا کررہے ہیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کامیابی کی دوڑ میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے مسکولر اور طاقتور نظر آنے کے لیے کھلاڑی کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوجاتے ہیں غلط کوچز اور انسٹرکٹرز کے ہاتھوں میں پڑ کر کھلاڑی کارکردگی بڑھانے کے لیے ممنوعہ اور نقصان دہ سٹیرائیڈز ادویات کا استعمال کررہے ہیں ہر میڈیکل سٹور پر ممنوعہ سٹیرائیڈز ادویات کی وافر مقدار موجود ہے بیشتر جم بھی سٹیرائیڈز ادویات کو فوڈ سپلیمنٹ کا نام دے کر سرعام فروخت کررہے ہیں نوجوانوں کی بڑی تعداد کھیل کے میدان میں اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے ممنوعہ سٹیرائیڈز ادویات کا استعمال کرتی ہے ۔باڈی بلڈنگ کا شوق رکھنے والے نوجوان اپنے وزن میں اضافے اور مسلز کو جلد نمایاں کرنے کے لیے سٹیرائیڈز گولیوں کیپسولز اور ٹیکہ جات کا استعمال کرتے ہیں مگر لوکل سطح پر کوئی ڈوپ ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کھلاڑیوں کی نشاندہی بھی نہیں ہوپاتی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں نوجوان اپنی صحت اور پیسہ برباد کررہے ہیں مگر ضلعی انتظامیہ محکمہ صحت اور محکمہ کھیل کی جانب سے نہ تو میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پر سٹیرائیڈز ادویات کی موجودگی کو چیک کیا جاتا ہے اور نہ ہی جم کلبز میں ادویات کی موجودگی کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے۔