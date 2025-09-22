بزنس انکیوبیشن سنٹرز غیر فعال ، کروڑوں روپے ضائع
فیصل آباد (بلال احمد سے ) ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں بزنس انکیوبیشن سنٹرز کے قیام کے لیے خطیر رقوم خرچ کیے جانے کے باوجود مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آ سکے۔
دستاویزات کے مطابق منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 22 کروڑ 51 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی، جن میں سے 17 کروڑ 49 لاکھ 32 ہزار 756 روپے جاری کیے جا چکے ہیں، تاہم بیشتر جامعات میں یہ مراکز یا تو غیر فعال ہیں یا ان کی کارکردگی نہایت مایوس کن قرار دی گئی ہے ۔آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملک کی 18 سرکاری جامعات میں بزنس انکیوبیشن سنٹرز کے قیام کے لیے فراہم کیے گئے 17 کروڑ سے زائد فنڈز خاطر خواہ نتائج نہ دے سکے ۔ ان جامعات میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سمیت متعدد بڑے ادارے شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ مراکز نہ تو مکمل طور پر فعال ہو سکے اور نہ ہی کاروباری یا تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں کامیاب رہے ۔ متعدد ادارے زیڈ یعنی نان کمپلائنگ اور \\\"وائے \\\" یعنی اوسط کارکردگی کے زمرے میں آ گئے ہیں۔رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023-24 کے دوران ایچ ای سی نے مزید 4 کروڑ 73 لاکھ 27 ہزار روپے جاری کیے ۔ تاہم آڈٹ کا کہنا ہے کہ قابلِ ذکر نتائج کے بغیر رقوم خرچ ہونا فضول خرچی کے مترادف ہے اور اس پر ذمہ داری عائد کرنے کے لیے جامع انکوائری درکار ہے ۔ذرائع کے مطابق ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی نے معاملے پر تفصیلی بحث کی اور یونیورسٹی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ آڈٹ کو جواب اور موجودہ پیش رفت فراہم کی جائے ۔ مزید یہ کہ ضائع شدہ قومی وسائل کی تلافی کے لیے ذمہ داران کا تعین کر کے مؤثر اصلاحی اقدامات کیے جائیں۔