اہلخانہ پر گھر میں گھس کر تشدد ، اغواکرنے کی کوشش ، مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اہلخانہ کو گھر میں گھس کر مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے اور اغواء کرنے کی کوشش کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تھانہ جھمرہ کے علاقے چک نمبر 187 رب میں غلام عباس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود افراد کو قابو کر کے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ملز موں کی جانب سے اسے قابو کرکے اغواء کرنے کی کوشش کی گئی۔ جبکہ ناکامی کی بنا پر ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔