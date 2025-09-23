صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر سے نقدی، زیورات چوری

  • فیصل آباد
اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر سے نقدی، زیورات چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر سے لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، زیورات، گھڑیاں، لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا گیا۔

تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے عبداللہ گارڈن کے رہائشی عبیر رزاق نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ بیرون شہر گیا ہوا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، گھڑیاں، نقدی، لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

