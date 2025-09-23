قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے والے 167 افراد کو جر مانے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے میں قائم سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے رواں سال اب تک مختلف خلاف ورزیوں کے مرتکب 167 افراد پر مجموعی طور پر 8 لاکھ 42 ہزار روپے کے جرمانے عائد کئے ہیں۔
یہ تفصیلات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھر ی کو ایک بریفنگ کے دوران بتائی گئیں۔ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ و سپیشل جوڈیشیل مجسٹریٹ جنید حسن منج نے بتایا کہ جرمانے کیے گئے افراد غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں، ناجائز کمرشلائزیشن، بلڈنگ لاز کی خلاف ورزیوں، ناجائز تعمیرات اور تجاوزات میں ملوث تھے ۔ انہوں نے کہا کہ ایف ڈی اے کی رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس میں باقاعدگی سے انسپکشن جاری ہے تاکہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا سکے ۔رواں سال کے دوران مختلف خلاف ورزیوں پر 167 افراد کے چالان عدالت میں بھجوائے گئے ، جہاں سماعت کے بعد قصور وار افراد کو جرمانے کیے گئے ، جبکہ عدالت میں پیش نہ ہونے والوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرکے متعلقہ تھانوں کو بھجوا دئیے گئے ۔ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے کہا کہ جرمانے اصلاحی اقدام ہیں تاکہ لوگ آئندہ قانون شکنی سے باز رہیں۔