فیسکو حکام کی غفلت، ٹرانسفارمر ٹرالیاں شہریوں کیلئے وبا ل جان

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) فیسکو حکام کی غفلت کے باعث مختلف سڑکوں پر عرصہ دراز سے کھڑی ٹرانسفارمر ٹرالیاں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔

 خراب ٹرانسفارمرز کو تبدیل کرنے کی بجائے پولز کے ساتھ عارضی طور پر نصب کی جانے والی یہ ٹرالیاں مہینوں تک وہیں کھڑی رہتی ہیں، جس سے شہریوں کی آمدورفت شدید متاثر ہو رہی ہے ۔بھاری بھرکم ٹرالیاں نہ صرف ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں بلکہ حادثات کا بھی سبب بن رہی ہیں۔ رات کے وقت اندھیرے میں یہ مزید خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہیں اور متعدد بار موٹر سائیکل سوار ان سے ٹکرا کر زخمی ہو چکے ہیں۔ اکثر اوقات ٹرالیاں سڑک کے بیچ کھڑی ہونے کے باعث ایمبولینسیں ٹریفک جام میں پھنس جاتی ہیں، جس سے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ رکشے اور چھوٹی گاڑیاں کسی نہ کسی طرح نکل جاتی ہیں لیکن بڑی گاڑیوں اور اسکول وینز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ فیسکو حکام کی یہ غفلت ناقابلِ برداشت ہے ۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خراب ٹرانسفارمرز کو بروقت تبدیل کیا جائے اور سڑکوں پر کھڑی ٹرالیاں فوری طور پر ہٹائی جائیں۔

