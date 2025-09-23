اشٹام پیپر پالیسی میں تبدیلی سے کم عمر طلبہ کو مشکلات کا سامنا
گوجرہ (نمائندہ دُنیا) حکومت کی جانب سے اشٹام پیپر پالیسی میں حالیہ تبدیلی کے باعث اٹھارہ سال سے کم عمر طلبہ شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔
ریونیو بورڈ نے نئی پالیسی متعارف کرائی ہے جس کے تحت اشٹام پیپر صرف اس شخص کو جاری کیا جائے گا جس کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر درج ہو۔ اس نمبر پر موصول ہونے والے او ٹی پی کے اندراج کے بعد ہی اشٹام پیپر جاری کیا جاتا ہے ۔ اس اقدام سے جہاں جعلی اشٹام پیپرز کا مسئلہ کسی حد تک حل ہوگا، وہیں کم عمر طلبہ کے لیے سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ۔طلبہ کے مطابق ڈومیسائل کے اجرا کے لیے 300 روپے کا اشٹام پیپر لازمی ہوتا ہے ، جو اب 18 سال سے کم عمر ہونے کی وجہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پنجاب بھر میں ہزاروں طلبہ و طالبات سکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں جہاں 100 روپے کے اشٹام پیپر کی شرط ہے ۔ تاہم نئی پالیسی کے باعث کم عمر طلبہ اس سہولت سے بھی محروم ہو رہے ہیں جبکہ اسکالرشپ جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 نومبر قریب ہے ۔عوامی حلقوں اور والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پالیسی پر نظر ثانی کی جائے اور 18 سال سے کم عمر طلبہ کے لیے خصوصی رعایت دی جائے تاکہ ڈومیسائل کے اجرا اور اسکالرشپ کے حصول میں انہیں رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔