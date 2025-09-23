صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشٹام پیپر پالیسی میں تبدیلی سے کم عمر طلبہ کو مشکلات کا سامنا

  • فیصل آباد
اشٹام پیپر پالیسی میں تبدیلی سے کم عمر طلبہ کو مشکلات کا سامنا

گوجرہ (نمائندہ دُنیا) حکومت کی جانب سے اشٹام پیپر پالیسی میں حالیہ تبدیلی کے باعث اٹھارہ سال سے کم عمر طلبہ شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔

ریونیو بورڈ نے نئی پالیسی متعارف کرائی ہے جس کے تحت اشٹام پیپر صرف اس شخص کو جاری کیا جائے گا جس کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر درج ہو۔ اس نمبر پر موصول ہونے والے او ٹی پی کے اندراج کے بعد ہی اشٹام پیپر جاری کیا جاتا ہے ۔ اس اقدام سے جہاں جعلی اشٹام پیپرز کا مسئلہ کسی حد تک حل ہوگا، وہیں کم عمر طلبہ کے لیے سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ۔طلبہ کے مطابق ڈومیسائل کے اجرا کے لیے 300 روپے کا اشٹام پیپر لازمی ہوتا ہے ، جو اب 18 سال سے کم عمر ہونے کی وجہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پنجاب بھر میں ہزاروں طلبہ و طالبات سکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں جہاں 100 روپے کے اشٹام پیپر کی شرط ہے ۔ تاہم نئی پالیسی کے باعث کم عمر طلبہ اس سہولت سے بھی محروم ہو رہے ہیں جبکہ اسکالرشپ جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 نومبر قریب ہے ۔عوامی حلقوں اور والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پالیسی پر نظر ثانی کی جائے اور 18 سال سے کم عمر طلبہ کے لیے خصوصی رعایت دی جائے تاکہ ڈومیسائل کے اجرا اور اسکالرشپ کے حصول میں انہیں رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کی زیر صدارت ہفتہ وار جائزہ اجلاس کا انعقادکیا گیا

اسسٹنٹ کمشنر کی سرگودھا کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس

کنٹینر میں کھل کے پیچھے آٹا چھپا کر سمگل کرنیکی کوشش ناکام

دو چھو ٹی گاڑیوں کو پکڑ کر گندم برآمد کر لی گئی

گورنمنٹ ہا ئی سکول روڈ ، گلبرگ چوک اور سول لائنز ایریا میں تجاوزات کے خلاف کاروائی ،جرمانے

بسکٹ،چائے کی پتی ،ممنوعہ نمک،آئل ،کھانے کی اشیا تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس