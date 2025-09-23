صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپورٹس کمیٹی تعلیمی بورڈ کا اجلاس،کھیلوں سے متعلق فیصلے

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کمشنر و چیئرمین تعلیمی بورڈ فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی ہدایت اور سیکرٹری تعلیمی بورڈ ڈاکٹر حبیب الرحمن کی زیر نگرانی۔۔۔

 سپورٹس کمیٹی تعلیمی بورڈ فیصل آباد کا اجلاس میڈم ناہید قادر (پرنسپل اسلامیہ کالج برائے خواتین، عیدگاہ روڈ فیصل آباد) کی صدارت میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈائریکٹر سپورٹس تعلیمی بورڈ فیصل آباد میڈم نگہت نورین، پی آر او رضوان احمد جوئیہ، چودھری نسیم گجر، محمد عثمان، طاہر بھٹی، ساجد حسین نقوی سمیت جھنگ، ٹوبہ، چنیوٹ اور فیصل آباد کے مختلف سرکاری و نجی گرلز کالجز کے سپورٹس ڈیپارٹمنٹس کے نمائندوں نے شرکت کی۔اس موقع پر باہمی مشاورت سے سیشن 2025-26 کے لیے مختلف کھیلوں کے انعقاد کے سلسلے میں مقامات اور تاریخوں کا فیصلہ کیا گیا۔

