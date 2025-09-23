صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل سطح پر کھلی کچہریوں کا انعقاد 25 ستمبر سے ہوگا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے فوری حل اور پبلک فیڈ بیک کے لئے جدید ڈیجیٹل میکانزم تیار کیا جائے گا تاکہ عوام براہِ راست اپنی شکایات اور تجاویز درج کرا سکیں۔

وہ عوامی مسائل کے حل سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا، ایڈیشنل کمشنر کنسالیڈیشن آصف چوہان، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد سرور گجر، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ ڈاکٹر نوید احمد اولکھ، اے سی جنرل فریاد دانش اور اے سی ریونیو رانا ساجد شریک ہوئے ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈویژن کی تمام تحصیلوں میں عوامی مسائل کے براہِ راست حل کے لئے کھلی کچہریوں کا انعقاد ہوگا، جس کا آغاز 25 ستمبر کو تحصیل جڑانوالہ سے کیا جائے گا۔ کمشنر نے کہا کہ ریونیو، تعلیم، سپورٹس، یونین کونسل اور میونسپل کارپوریشن سے متعلقہ مسائل تحصیل سطح پر سنے جائیں گے تاکہ شفاف انداز میں فوری ازالہ ہو سکے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ بدعنوان ملازمین کی فہرستیں تیار کی جائیں جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز فیلڈ میں متحرک رہیں۔ خواتین کے وراثتی انتقال پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ مزید برآں، ترقیاتی کاموں میں استعمال ہونے والے میٹریل کا معیار لیبارٹری سے چیک کرایا جائے تاکہ منصوبوں کی پائیداری یقینی بنائی جا سکے۔

