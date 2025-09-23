جامع مسجد فاروقیہ محلہ عثمان آباد میں سالانہ محفل میلاد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سالانہ عظیم الشان محفل میلاد النبی ﷺ گزشتہ رات جامع مسجد فاروقیہ محلہ عثمان آباد زیر صدارت حاجی سکندر حیات گولڑوی منعقد ہوئی۔۔۔
محفل بانی اظہر دستگیر آف بیلجیم سالانہ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں جو حاجی چودھری اکر م ساگر اور سید محمد سلمان شاہ کی سرپرستی میں منعقد ہوتی ہے ۔محفل کا آغاز قاری محمد قاسم معظمی فاضل جامعتہ الازہر مصر کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا اسکے بعدنقیب محفل صاجزادہ انعام احمد سیالوی نے نعت رسول مقبو ل کیلئے انٹرنیشنل ثناخواں جو سینٹ و قومی اسمبلی میں حضور ﷺ کی مدح سرائی کرتے ہیں کو دعوت دی جنہوں نے پنے خوبصورت لب و لہجہ میں نعت رسول مقبول کی۔