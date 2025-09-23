عالمی معاشی غیر یقینی ، پاکستانی برآمدی اہداف متاثر ہونیکا امکان
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی معاشی غیر یقینی اور ممکنہ کساد بازاری کے خدشات نے فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
یورپ اور امریکہ کی منڈیوں میں طلب میں کمی کے باعث پاکستانی برآمدی اہداف متاثر ہونے کا امکان پیدا ہوگیا ہے ۔ صنعتکاروں اور تاجروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو مزید فیکٹریاں بند اور ہزاروں مزدور بے روزگار ہوسکتے ہیں۔مالی سال 2025 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات تقریباً 17.88 ارب ڈالر رہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.39 فیصد زیادہ ہیں۔ تاہم اگست 2025 میں برآمدات سالانہ بنیاد پر 7.3 فیصد کمی کے بعد صرف 1.52 ارب ڈالر تک محدود رہیں۔ مجموعی طور پر جولائی اور اگست 2025-26 کے دوران ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں اگرچہ 9.87 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا لیکن یہ نمو پائیدار ثابت نہیں ہو رہی۔ اور عالمی کساد بازاری کے خدشات اس پر سایہ ڈالے ہوئے ہیں۔مقامی صنعتکاروں کے مطابق توانائی بحران اور مہنگے خام مال نے پہلے ہی انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچایا ہے ، اب برآمدات میں غیر یقینی صورتحال نے مشکلات میں مزید اضافہ کردیا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کم ہوتے آرڈرز کے باعث پروڈکشن کم ہورہی ہے اور مزدوروں کو بروقت اجرت دینا بھی دشوار بنتا جا رہا ہے۔