چنیوٹ:ڈی پی او نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت مسائل سنے

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ کی بنیاد پر عوامی مسائل سنے جا رہے ہیں اور ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ عبداللہ احمد نے شہریوں کے مسائل سن کر درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کیں اور مقررہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کمپلینٹ سیل افسروں کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ فیلڈ افسران کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے مسائل بلا تاخیر حل کریں۔ دفاتر اور تھانہ جات میں کسی بھی شہری کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

