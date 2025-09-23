صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار) شہر اور گردونواح میں آوارہ کتوں کی بھرمار کے باعث کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔

شہریوں نے شکایت کی ہے کہ متعلقہ ادارے صرف میٹنگز تک محدود ہیں جبکہ عملی اقدامات نہ ہونے سے آوارہ کتوں کے جھنڈ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ رواں برس کئی شہری آوارہ کتوں کے حملوں کا شکار ہوئے لیکن انتظامیہ نے ان کی روک تھام کیلئے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ۔ ماہرین صحت کے مطابق کتے کے کاٹنے سے ریبیز جیسی مہلک بیماری لاحق ہو سکتی ہے ، خاص طور پر بچوں پر حملے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آوارہ کتوں کی افزائش روکنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی تھی، تاہم اداروں کی سستی اور باہمی روابط کے فقدان کے باعث یہ احکامات عملی شکل اختیار نہ کر سکے ۔ عدالتی احکامات کے تحت کتوں کو تلف کرنے کا سلسلہ رکا ہوا ہے ، مگر افزائش روکنے کے لیے متبادل اقدامات بھی نہ کیے جا سکے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کے جھنڈ خوف کی علامت بن چکے ہیں، ریبیز کا خطرہ بڑھ رہا ہے لیکن متعلقہ ادارے تاحال خاموش ہیں۔

