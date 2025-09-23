صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ مہاراجہ:یومِ دفاعِ پاکستان کی تقریب ، پو دے تقسیم

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ:یومِ دفاعِ پاکستان کی تقریب ، پو دے تقسیم

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دُنیا )تحصیل 18 ہزاری میں واصو برانچ کے رورل کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت یومِ دفاعِ پاکستان کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

اس موقع پر پاک فوج کی ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ارشد شیخ تھے جنہوں نے دیگر شخصیات کے ہمراہ شرکت کی۔ مقررین نے شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ماحول کی بہتری کے لیے پودے بھی تقسیم کیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کی زیر صدارت ہفتہ وار جائزہ اجلاس کا انعقادکیا گیا

اسسٹنٹ کمشنر کی سرگودھا کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس

کنٹینر میں کھل کے پیچھے آٹا چھپا کر سمگل کرنیکی کوشش ناکام

دو چھو ٹی گاڑیوں کو پکڑ کر گندم برآمد کر لی گئی

گورنمنٹ ہا ئی سکول روڈ ، گلبرگ چوک اور سول لائنز ایریا میں تجاوزات کے خلاف کاروائی ،جرمانے

بسکٹ،چائے کی پتی ،ممنوعہ نمک،آئل ،کھانے کی اشیا تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس