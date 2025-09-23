گڑھ مہاراجہ:یومِ دفاعِ پاکستان کی تقریب ، پو دے تقسیم
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دُنیا )تحصیل 18 ہزاری میں واصو برانچ کے رورل کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت یومِ دفاعِ پاکستان کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
اس موقع پر پاک فوج کی ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ارشد شیخ تھے جنہوں نے دیگر شخصیات کے ہمراہ شرکت کی۔ مقررین نے شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ماحول کی بہتری کے لیے پودے بھی تقسیم کیے۔