اسٹارٹ اپس اسلامک فنانسنگ کے ذرائع کے موضوع پر سیمینار

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سنٹر آف اسلامک فنانس اور انسٹی ٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ اینڈ سائنسز کے زیر اہتمام نیشنل انکیوبیشن سنٹر کے تعاون سے اسٹارٹ اپس کے لیے اسلامک فنانسنگ کے ذرائع کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا۔

اس کا مقصد نوجوانوں میں کاروباری ماحولیاتی نظام کو فروغ دینا تھا۔مقررین نے کہا کہ اسلامک فنانسنگ نوجوانوں کو روزگار کا متلاشی بننے کے بجائے روزگار فراہم کرنے والا بنا سکتی ہے ۔ میزان بینک کے شریعہ کمپلائنس ڈیپارٹمنٹ سے حذیفہ عبدالحسیب اختر نے کہا کہ اسلامک فنانس سماجی اور اخلاقی طور پر ذمہ دارانہ کاروباری طریقوں کو فروغ دیتا ہے جو کاروباری افراد اور صارفین دونوں کے لیے پرکشش ہے ۔ڈائریکٹر بزنس انکیوبیشن سینٹر ڈاکٹر افتخار احمد نے کہا کہ نوجوان اپنے اختراعی آئیڈیاز کو اسلامک فنانسنگ کے ذریعے عملی شکل دے سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر بزنس مینجمنٹ ڈاکٹر عبدالغفور کے مطابق یہ نظام تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور بہترین مالیاتی ماڈل ثابت ہو رہا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹرز ڈاکٹر شہباز ناصر خان اور ڈاکٹر روبینہ راشد نے کہا کہ ایسے سیشن نوجوان گریجویٹس کو فنڈنگ حاصل کرنے اور اختراعی آئیڈیاز کو کاروباری ماڈلز میں ڈھالنے میں مددگار ہوں گے ۔ ڈاکٹر سحر منیر کے مطابق یہ سیمینار نوجوانوں کو اسلامک فنانسنگ کے حوالے سے قیمتی آگاہی فراہم کرے گا۔

