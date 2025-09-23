موضع بابو رائے اور نوشہرہ میں سیلاب متاثرہ افراد کیلئے مفت ریلیف میڈیکل کیمپس
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)اسلامیہ ہسپتال چنیوٹ کے زیر اہتمام موضع بابو رائے اور نوشہرہ میں سیلاب متاثرہ عوام کے لیے مفت ریلیف میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔
یہ کیمپس وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان میاں قیصر احمد شیخ کی سرپرستی اور چنیوٹ انجمن اسلامیہ (CAI) کی مالی معاونت سے منعقد ہوئے ۔ترجمان کے مطابق کیمپس میں مجموعی طور پر 900 مریضوں کا مفت علاج کیا گیا جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے ۔ مریضوں کو نہ صرف عام طبی سہولیات فراہم کی گئیں بلکہ خصوصی طور پر وہ متاثرین جو سیلابی پانی اور آلودگی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوئے تھے ، ان کا بھی معائنہ کیا گیا۔