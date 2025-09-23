صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی صدر جماعت الصالحین کا سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی شریف کا دورہ

  • فیصل آباد
ضلعی صدر جماعت الصالحین کا سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی شریف کا دورہ

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دُنیا) وائس چیئرمین پنجاب قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان، ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان و سماجی رہنما زوار ملک غلام جیلانی نے۔۔۔

 موضع حویلی جائیوین کے سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی شریف کا دورہ کیا۔ انہوں نے متاثرین سے ملاقات کر کے ان کی دلجوئی کی اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ابکا ویلفیئر آرگنائزیشن فیصل آباد کی سی ای او میڈم کنول سعید کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سیلاب متاثرین کی بحالی میں نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ ان کا کردار قابلِ ستائش ہے ۔

