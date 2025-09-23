صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے نجی کالج میں آ گاہی سیمینار

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق خواتین پر تشدد کی روک تھام کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ عبداللہ احمد کی ہدایت پر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے BASICS کالج چنیوٹ میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔سیمینار میں انچارج اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل سب انسپکٹر شمائلہ، لیڈیز پولیس، کالج انتظامیہ اور طالبات نے شرکت کی۔ سب انسپکٹر شمائلہ نے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے پولیس سروسز سے متعلق آگاہی فراہم کی اور طالبات کو ہراسمنٹ کی اقسام، اس کی روک تھام اور ویمن سیفٹی ایپ کے استعمال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔طالبات کو ایپ کے استعمال کا طریقہ کار، افادیت، اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل اور تھانہ جات میں وکٹم سپورٹ آفیسرز کے کردار سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی نمبر اور ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئیں۔ سیمینار کے اختتام پر آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے گئے اور آگاہی واک بھی نکالی گئی جس میں طالبات نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ۔اس موقع پر ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ گھریلو تشدد، ہراسمنٹ اور بدسلوکی کے واقعات کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے ۔ خواتین کے تحفظ کیلئے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور متاثرہ خواتین بلاخوف پولیس سے رجوع کر سکتی ہیں۔

