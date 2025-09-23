رانا ثناء اللہ خان کا سینیٹر منتخب ہونا فیصل آباد کیلئے بڑا اعزاز: رانا وسیم اسلم
بلوچنی(نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما اور کھرڑیانوالہ کے معروف ڈیرہ دار رانا وسیم اسلم نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ خان کا سینیٹر منتخب ہونا نہ صرف فیصل آباد بلکہ پنجاب کے لیے بڑا اعزاز ہے۔
ان کی بھاری اکثریت سے کامیابی پارٹی کے لیے گراں قدر خدمات کا ثمر ہے ۔رانا وسیم اسلم نے رانا ثناء اللہ خان سے ان کے ڈیرے پر ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ پارٹی قیادت کے اعتماد پر پورا اترے ہیں اور پارٹی پالیسی کے مطابق خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میاں نواز شریف نے انہیں اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی نشست پر سینیٹ کا ٹکٹ دیا۔