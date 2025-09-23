پابندی کے باوجود پولیتھین بیگز کا استعمال نہ رک سکا
چناب نگر(نامہ نگار)پابندی کے باوجود شہر اور گردونواح میں پولیتھین بیگز کا استعمال نہ رک سکا۔ کھانے پینے کی اشیا بھی کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز میں فروخت کی جارہی ہیں۔۔۔
جو انسانی صحت کے لیے شدید مضر ہیں۔بیشتر دکانوں، کریانہ و سبزی فروٹ شاپس، گوشت فروشوں، دودھ دہی کی دکانوں اور فوڈ پوائنٹس سمیت بڑے شاپنگ سنٹرز پر بھی پولیتھین بیگز کھلے عام استعمال ہورہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بیگز پلاسٹک دانے میں زہریلے کیمیکلز ملا کر تیار کیے جاتے ہیں۔ رولز کے درمیان موجود کیمیکل پاوڈر بھی انسانی صحت کے لیے زہر ہے ۔ خاص طور پر جب ان بیگز میں گرم اشیائے خور و نوش رکھی جاتی ہیں تو کیمیکل ری ایکشن کے باعث زہریلے اثرات براہ راست کھانے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے باوجود پابندی پر عملدرآمد یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ حکام فوری نوٹس لے کر پولیتھین بیگز کے استعمال پر سختی سے پابندی نافذ کریں تاکہ عوام کو سنگین صحت کے مسائل سے محفوظ رکھا جا سکے۔