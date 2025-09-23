صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پابندی کے باوجود پولیتھین بیگز کا استعمال نہ رک سکا

  • فیصل آباد
پابندی کے باوجود پولیتھین بیگز کا استعمال نہ رک سکا

چناب نگر(نامہ نگار)پابندی کے باوجود شہر اور گردونواح میں پولیتھین بیگز کا استعمال نہ رک سکا۔ کھانے پینے کی اشیا بھی کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز میں فروخت کی جارہی ہیں۔۔۔

 جو انسانی صحت کے لیے شدید مضر ہیں۔بیشتر دکانوں، کریانہ و سبزی فروٹ شاپس، گوشت فروشوں، دودھ دہی کی دکانوں اور فوڈ پوائنٹس سمیت بڑے شاپنگ سنٹرز پر بھی پولیتھین بیگز کھلے عام استعمال ہورہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بیگز پلاسٹک دانے میں زہریلے کیمیکلز ملا کر تیار کیے جاتے ہیں۔ رولز کے درمیان موجود کیمیکل پاوڈر بھی انسانی صحت کے لیے زہر ہے ۔ خاص طور پر جب ان بیگز میں گرم اشیائے خور و نوش رکھی جاتی ہیں تو کیمیکل ری ایکشن کے باعث زہریلے اثرات براہ راست کھانے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے باوجود پابندی پر عملدرآمد یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ حکام فوری نوٹس لے کر پولیتھین بیگز کے استعمال پر سختی سے پابندی نافذ کریں تاکہ عوام کو سنگین صحت کے مسائل سے محفوظ رکھا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تحصیل ہسپتال سمبڑیال میں 40بستروں کا اضافہ

نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسزکے افسروں کی ڈی سی سیالکوٹ سے ملاقات

جماعت اسلامی عادلانہ نظام کیلئے جدو جہد کر رہی :رہنما

سیالکوٹ:ہسپتال سے اغوا 6ماہ کی بچی بازیاب ،ملزمہ گرفتار

گورنمنٹ خواتین کالج ڈسکہ کی انتظار گاہ پر نشیئوں کا قبضہ

رانا قیصر سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب، ن لیگ میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس