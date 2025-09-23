صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم کی تبدیلی ، شہریوں کی بڑی تعداد بیمار ہو نے لگی

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار) چناب نگر اور گردونواح میں موسم کی تبدیلی کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد، خصوصاً بچے ، نزلہ، زکام، بخار اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔

گزشتہ ایک ہفتے کے دوران درجنوں مریض وبائی امراض کا شکار ہوکر سرکاری و نجی ہسپتالوں کا رخ کر چکے ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں رش بڑھنے کے باعث ڈاکٹروں نے منہ مانگی فیسیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔طبی ماہرین کے مطابق موسم کی تبدیلی سے نزلہ، زکام، بخار، گلے اور معدے کے امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں جن سے بچے اور خواتین زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں کی ٹھنڈے مشروبات اور مصالحہ دار کھانوں کی کثرت بھی بیماریوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے ، جس کے نتیجے میں بخار، سردرد، جسم درد اور پیٹ کے مسائل عام ہو گئے ہیں۔ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرم مشروبات کا استعمال بڑھائیں اور غیر معیاری خوراک سے پرہیز کریں تاکہ موسمی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔

