معیاری کھانے ،پارکنگ پلازہ،فوڈ سٹریٹ بنانے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
معیاری کھانے ،پارکنگ پلازہ،فوڈ سٹریٹ بنانے کا فیصلہ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ برسوں سے درپیش پارکنگ کے مسئلے کے حل اور معیاری کھانوں کی فراہمی کے لیے پارکنگ پلازہ اور فوڈ سٹریٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں ان منصوبوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے بتایا کہ بیرون چنیوٹ بازار اولڈ میئر ہاؤس پر جدید طرز کا 9 منزلہ پارکنگ پلازہ تعمیر کیا جائے گا جو 4 لاکھ 93 ہزار مربع فٹ رقبے پر مشتمل ہوگا۔ بیسمنٹ اور لوئر گراؤنڈ فلور موٹر سائیکل پارکنگ کے لیے مختص ہوں گے ، جبکہ کمرشل مارکیٹ کے لیے 215 دکانیں تعمیر کی جائیں گی۔ پانچ فلورز پر کار پارکنگ اور روف ٹاپ پر فوڈ کورٹ قائم کیا جائے گا۔ منصوبہ ضلع کونسل اور میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے مکمل ہوگا8 بڑے بازاروں میں پارکنگ کا مسئلہ حل ہو سکے گا۔اسی اجلاس میں اولڈ لیڈیز پارک میں فوڈ سٹریٹ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ فوڈ سٹریٹ سے معیاری کھانوں کی سہولت، روایتی پکوانوں کا فروغ اور ایک ہی جگہ مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ 

